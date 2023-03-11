Максим Галкін показав себе 14-річним на архівному відео зі школи

Російський гуморист Максим Галкін поділився з шанувальниками архівним відео, яке було зняте більше 33 років тому.

На своїй сторінці в Instagram шоумен розмістив ролик, на якому зафільмований у школі під час уроку. Тоді Галкін навчався у 8 класі, йому було 14 років. Зірка пригадав свою вчительку російської та літератури:

"У цьому архівному відео я в класі 8-му, напевно. Потрапив я на плівку виключно завдяки популярності нашої вчительки російської та літератури Галини Петрівни Лазаренко. До неї на відкриті уроки приїжджали вчителі з усього СРСР, щоб запозичити унікальний досвід", - поділився Галкін.

Також він подякував вчительці за те, що вона навчила володіти його мовою, і що саме під її керівництвом майбутня зірка зіграв у школі двох собак, Остапа Бендера, ветерана війни, графа Нуліна та навіть царя Соломона.

"Жанру, в якому я виступаю до сьогодні, в інститутах та творчих вишах не навчають. Досягти успіху в ньому можеш, лише спираючись на свій власний шлях і досвід. Але найважливішим інструментом людини, яка виступає в гуморі та стендапі, є мова. Своїм володінням мовою я багато в чому завдячую Галині Петрівні. Вона ж робила з нами театральні вистави на шкільній сцені", - поділився Галкін.

Нагадаємо, днями Максим Галкін, який підтримав Україну та виступив проти кривавої політики путіна, показав свою 9-річну доньку від Алли Пугачової. На знімку дівчинка зображена у віночку та сорочці, схожій на вишиванку. Це фото викликало істерику серед росіян.

Читайте також: