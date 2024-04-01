Максим Галкін показав свій урожай в Ізраїлі й висміяв росіян

Артист також відповів на один з коментарів під відео українською мовою.

Російський шоумен Максим Галкін показав свій урожай поблизу їхнього з Аллою Пугачовою будинку в Ізраїлі, куди вони переїхали на початку повномасштабного вторгнення через підтримку України.

Так, у своєму фотоблогу артист показався на драбині поблизу дерева з апельсинами й назвав, які ще тропічні фрукти цього року вродили на його присадибній ділянці в Ізраїлі. Зокрема, Максим згадав про авокадо, маракую й лимони. Окрім того, знаменитість зазначив, що поблизу його колишнього маєтку в Підмосков’ї теж вродило цьогоріч чимало овочів. Щоправда, Галкін з родиною вже давно виїхав звідти, тому з гумором натякнув, що росіяни у звичній для них манері точно винайдуть метод, як їх собі привласнити.

Максим Галкін збирає врожай / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін збирає врожай / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Збір урожаю. У нас достигли цитрусові. Ось, погляньте, які апельсини! У мене змінився репертуар збору в присадибній ділянці. Раніше ми збирали помідори, огірки, цибулю та все решту. До речі, все залишилося рости… У Підмосков'ї є кому це все з'їсти. А зараз в репертуарі у нас авокадо, маракуя, лимони й апельсини", - насмішив артист.

У коментарях українцям сподобався жарт Максима, тож вони привітали його з Днем сміху. До слова, на один з таких коментарів артист відповів українською мовою: "Дякую".

Максим Галкін збирає врожай / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Привіт з Одеси! Вітаю всіх з 1 квітня! Всім радості, сміху та позитивних думок!

Талановита людина талановита у всьому. І навіть в зборі урожаю

Нехай путінські пропагандисти подавляться вашим врожаєм в Підмосков'ї. Амінь

Ось чому ти маєш такий молодий вигляд! Це все маракуя!

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показав своїх помітно підрослих дітей-двійнят в Ізраїлі.

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