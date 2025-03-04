Максим Галкін показав свіже фото 75-річної Алли Пугачової і майстерно поставив хейтерів на місце

Шоумен продемонстрував, який зараз вигляд має його дружина.
Російський гуморист Максим Галкін показав свіже фото дружини, співачки Алли Пугачової.
Зокрема, шоумен продемонстрував, який зараз вигляд має 75-річна виконавиця. Комік це зробив не просто так. Річ у тім, що нещодавно подружжя святкувало важливе для них свято День жовтих квітів, який вони самі й вигадали. З нагоди особливої дати Максим Галкін опублікував родинні фото, на яких просто приголомшив молодим виглядом Алли Пугачової.
Утім, у коментарях на співачку посипався шквал критики. Користувачі писали, що знімки взагалі-то архівні, а артистка наразі має зовсім інший вигляд. Тож, Максим Галкін опублікував свіже фото дружини. На кадрі виконавиця теж має неперевершений вигляд.
"Тут під попередніми фото окремі товариші були незадоволені, що фото старі…Ось вам свіже", - поставив на місце критиків шоумен.
Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін промовистим фото висміяв президента США Дональда Трампа, якого бентежить "костюм" Володимира Зеленського. Також шоумен підтримав лідера України.
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