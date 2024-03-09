Максим Галкін показав свою "дівчинку" Аллу Пугачову у джинсових мінішортах

Російський шоумен Максим Галкін поділився рідкісним фото своєї дружини, співачки Алли Пугачової.

У Міжнародний жіночий день гуморист розмістив на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій зображена 74-річна Алла Борисівна разом з донькою Єлизаветою. Пугачова позує у джинсових шортах, чорній кофті, джинсовій жилетці і сонцезахисних окулярах. Зірка усміхається і обіймає доньку.

Під фотографією Галкін зазначив, що вони з сином Гаррі вітають всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.

"Ми з Гаріком вітаємо своїх дівчат зі святом, а в їхньому обличчі та всіх інших класних дівчат, які це читають", - підписав світлину Максим Галкін.

Алла Пугачова з донькою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Своєю чергою, підписники сторінки гумориста долучилися до привітань:

Ви та Алла приклад здорових, свідомих та розумних людей. З дитинства обожнюю вашу пару, ще коли ви грали в мюзиклі “За двома зайцями”. Дякую вам!

Дякую, Максиме. Зі святом ваших дівчаток! Нехай Алла та Ліза будуть щасливі та здорові

Дякую Максиме! Наші привітання вашим чудовим дівчатам: Аллі та Лізі! Обіймаємо і любимо вашу родину!

Нагадаємо, днями Алла Пугачова довела росіян до істерики. Артистка поділилася відео, як за кордоном розважалася на вечірці під українську народну пісню "Ой на горі два дубки".

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