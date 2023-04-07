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Максим Галкін показав, як Алла Пугачова на підборах засвітила стрункі ніжки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1480
Час на прочитання
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Максим Галкін показав, як Алла Пугачова на підборах засвітила стрункі ніжки

Алла Пугачова і Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист пригадав святкування свого 45-річчя.

Російський гуморист Максим Галкін останнім часом став частіше ділитися архівними світлинами з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми.

На сторінці в Instagram шоумен пригадав, як святкував свій 45-й день народження. Галкін поділився фото, на якому весела Пугачова витанцьовувала під час вечірки.

У легкій сукні в квітах та на підборах тоді 71-річна виконавиця продемонструвала стрункі ніжки під час танцю. У підписі Галкін зізнався, що це одна з його найулюбленіших світлин дружини.

"Одна з улюблених фотографій. Два роки тому на моєму 45-річчі", - написав гуморист. 

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, днями Максим Галкін показав на усміхненому фото, як вони з Аллою Пугачовою та двійнятами, Гаррі і Лізою, насолоджували відпочинком біля моря.

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Дата публікації
Перегляди
1480
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