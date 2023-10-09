Максим Галкін показав, як ховається з дітьми в бомбосховищі від обстрілів в Ізраїлі

Російський гуморист Максим Галкін показав, як ховається з дітьми в бомбосховищі.

До слова, комік нині з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми перебуває в Ізраїлі, який 7 жовтня атакувало бойове угрупування ХАМАС. Галкін говорив, що зранку ситуація в районі, де вони проживають, було спокійною.

Однак згодом шоумен опублікував в Instagram-stories фото, на якому показався разом з дітьми в бомбосховищі. Як пояснив шоумен, почався обстріл, тож вони спустилися до укриття.

"Обстріл. Сидимо в бомбосховищі", - прокоментував шоумен.

Діти Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На знімку видно лише 10-рінчих Гаррі та Лізу. Двійнята намагаються не хвилюватися, а навіть в бомбосховищі підіймати настрій.

Зазначимо, Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та дітьми перебуває в Ізраїлі. Гуморист запевнив, що тікати з країни вони не збираються. За словами шоумена, його сім'я обрала для проживання Ізраїль та хоче підтримати ізраїльтян у тяжку хвилину.

Також шоумен нещодавно чесно відповів, чи піде воювати на фронт. Окрім того Галкін розповів, як допомагає Ізраїлю під час війни.

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