Максим Галкін показав, як проводить зимові канікули з помітно підрослими двійнятами від Пугачової

Шоумен показав, як вони сім'єю гралися на засніженому подвір'ї.
Російський гуморист Максим Галкін показав, як проводить зимові канікули з помітно підрослими дітьми від дружини, співачки Алли Пугачової.
Зокрема, вони всією сім'єю поїхали на відпочинок. Подружжя обрало країну, де зараз неабияк багато снігу. На подвір'ї вони вже встигли погратися у сніжки. 11-річні Ліза та Гаррі весело закидали одне одного снігом на тлі гір. До речі, на кадрах можна розгледіти, як діти зіркового подружжя вже помітно підросли та неабияк змінилися.
Тим часом Максим Галкін встиг покататися на лижах. Ба більше, навіть рясні снігові опади не стали шоуменові на заваді. Щоправда, Галкін зізнався, що місцями на лижах було легко їхати, а іноді просто неможливо.
"Сніг валив не припиняючи, лижі то слухалися, то ні, але відчуття польоту в сніговій лісовій казці не залишало", - поділився своїми емоціями шоумен.
Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін зізнався, що вивчає українську мову. Гуморист також розкрив, хто з України йому в цьому допомагає.
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