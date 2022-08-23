Максим Галкін показав, як у синьо-жовтому костюмі виступав у Варшаві

Шоумен Максим Галкін показав, як виступав на концерті у Варшаві.

Гуморист, який від початку повномасштабної війни підтримує Україну, вкотре продемонстрував свою солідарність з українським народом. На концерті у Варшаві гуморист виступав у синьо-жовтому костюмі.

Це видно у ролику, який Галкін опублікував у своєму Instagram. На відео Максим вже прощався з аудиторією. Знаменитість підсвітив сцену синьо-жовтими кольорами і дякував глядачам низьким уклоном, а аудиторія тим часом проводжала його гучними оваціями.

"Дякую моїм глядачам у Варшаві! Отримав від вас заряд неймовірної енергії!" – зазначив гуморист.

А глядачі тим часом дякували у коментарях коміку за неймовірне шоу, а також вони дякували за підтримку України.

Тонко! Талановито! Дякуємо за вечір та за підтримку України.

Дякую за порядність, сміливість та мужність.

Сподіваюся побачити в Україні.

Зазначимо, Максим Галкін активно висловлює свою позицію та підтримує український народ. Ба більше, шоумен організовує тури, а частину виручених коштів передає на допомогу Україні. Тож цілком ймовірно, що певну суму з концерту у Варшаві гуморист перекаже до благодійних фондів.

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