Максим Галкін показав, як відсвяткував 45-річчя: "Ох, як було весело"

Пародист влаштував гучне свято.

Російський шоумен Максим Галкін, який не так давно гучно відсвяткував свій день народження, наразі потішив шанувальників знімками з вечірки.

Так, 18 червня гумористу виповнилося 45 років, з нагоди чого він запросив на свято чи не всіх зірок російського шоу-бізнесу.

У своєму Instagram Максим опублікував серію знімків, на яких продемонстрував, як минула урочистість.

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"Ох як було весело! У цих чудових фото лише частина атмосфери цього незабутнього вечора. Не можу не поділитися", - підписав знімки артист.

Оскільки публіка на заході зібралася здебільшого гумористична, то розважали вони самі себе, але не обійшлося і без виступу Примадонни, яка до речі мала неймовірно квітучий вигляд.

Шанувальники у коментарях до фото виказали Максиму подяку за те, що він ділиться особистими моментами, і відзначили, що свято явно вдалося.

Алла Борисівна як фея з казки.

Максим, я завжди із задоволенням дивлюся ваші сімейні свята. Все якось по-доброму.

Алла просто вогонь!

Нагадаємо, не так давно Максим Галкін зачарував виглядом 72-річної Пугачової у мінішортах та приспущеній кофтинці.

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