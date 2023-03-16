Максим Галкін показався в Україні: артист згадав, як знімався у Кам'янці-Подільському

Російський гуморист Максим Галкін, якого в рф визнали "іноагентом" через підтримку України, пригадав свої знімання в нашій країні.

На сторінці в Instagram артист розмістив серію архівних фото, зроблених 2015 року в Україні. Тоді Галкін знімався у комедійному серіалі, названому по рядку хіта його дружини Алли Пугачової "Все могут короли".

Максим Галкін пригадав знімання в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін пригадав знімання в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В основному знімання відбувалися в Україні, у передмісті Києва, а також на Заході України. Шанувальники знаменитості одразу впізнали українську локацію, про що повідомили у коментарях: "Я пам'ятаю цей фільм! Знімали у Кам'янці-Подільському", " і за фото фортеці це Хотин Чернівецької області", "Це Хотинська фортеця, стіна з візерунком – така лише там", "ви людина з великої літери. Дякую за вашу позицію на рахунок України".

Максим Галкін пригадав знімання в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін пригадав знімання в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін пригадав знімання в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін пригадав знімання в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, тиждень тому Максим Галкін викликав істерику в росіян, розмістивши у фотоблогу світлину своєї 9-річної доньки від Алли Пугачової Єлизавети. На фото дівчинка зображена у вінку з соняшників і сорочці, яка дуже нагадує вишиванку.

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