Максим Галкін показався в українському музеї і довів росіян до істерики

Російський гуморист Максим Галкін відвідав український музей у Нью-Йорку, США.

Про це він розповів у своєму Instagram. Шоумен поділився, що насолоджувався експозицією українського модернізму. Зокрема, в музеї були представлені полотна таких художників, як Давида та Володимира Бурлюків, Марії Синякової, Олександра Богомовазова та інших. Гуморист зізнається, що отримав приємні враження від побаченого, хоч виставка картин і невелика.

"Побував в Українському музеї в Нью-Йорку, невелика, але дуже цікава експозиція українського модернізму: Давид Бурлюк, Володимир Бурлюк, Марія Синякова, Олександр Богомазов та інші. На першому поверсі окрема та досить представницька виставка Олександри Екстер. Її картини, ескізи до декорацій та костюмів. В одному із залів транслюється фрагмент старого фільму "Аеліта" із костюмами роботи художниці, один із яких також представлений на виставці", - поділився шоумен.

Максим Галкін в українському музеї / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Якщо ж українці вкотре подякували Галкіну за підтримку, то росіяни у коментарях під дописом мали іншу думку. Жителі країни-агресорки традиційно почали приписувати заслуги українських митців РФ, заявляючи, що "творити вони почали в СРСР". Також росіяни в істериці дорікали шоуменові, що той не підтримує жахливу війну, яку розв'язав кривавий диктатор путін. Утім, на такі коментарі Максим Галкін не зважає.

Нагадаємо, нещодавно російська співачка Алла Пугачова різко відповіла хейтерам. Артистка поставила на місце пропагандистів, які вигадують фейки про їхню з Максимом Галкіним сім'ю.

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