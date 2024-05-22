Максим Галкін показався з відомими українськими артистами і розповів про зустріч зі своїми кумирами

Російський гуморист Максим Галкін показався з відомими українськими акторами та ведучими Олегом Філімоновим та Яном Левінзоном.

У своєму Instagram шоумен опублікував їхнє спільне фото. Як зазначив Галкін, Філімонов та Левінзон є його кумирами. Тож, коли артисти приїхали до ізраїльського міста Петах-Тіква грати спектакль "Зроблені в Одесі", гуморист не міг цього пропустити. Максим Галкін сходив на виставу та насолодився акторською грою.

Шоумен зазначив, що йому неабияк сподобалося. Тож, він подякував Левінзону та Філімонову за фірмовий гумор, неповторну інтонацію та навіть щемливий смуток.

Яе Левінзон, Максим Галкін та Олег Філімонов / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Сьогодні (21 травня – прим. ред.) був щасливий у Петах-Тікві подивитися виставу "Зроблені в Одесі" моїх кумирів Яна Левінзона та Олега Філімонова. Дякую за чудовий вечір, фірмовий гумор, неповторну інтонацію та щемливий смуток!" – поділився своїми емоціями гуморист.

Чи була разом із Максимом Галкіним Алла Пугачова – невідомо. Утім, вона оцінила фото свого чоловіка разом із українськими артистами та залишила вподобання.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін неочікувано заговорив українською. Це сталося під дописом інтерв'юера Дмитра Гордона, де він з гостем своєї програми обговорював Аллу Пугачова.

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