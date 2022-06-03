Максим Галкін вперше від початку війни РФ проти України розмістив у соцмережі позитивне відео

Російський шоумен Максим Галкін вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України запостив у своїх соцмережах позитивний контент.

Як відомо, після того, як Росія розв'язала в Україні повномасштабну війну, Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми 8-річними дітьми виїхали до Ізраїлю.

Галкін активно підтримує Україну, а в Ізраїлі влаштував благодійний концертний тур, частину грошей з якого передав на допомогу українцям. Від 24 лютого у своєму Instagram Галкін перестав публікувати розважальний контент. Як тоді пояснював гуморист, він "не бачить жодної моральної можливості це робити".

А от сьогодні у фотоблогу знаменитості з'явилося миле відео, яким Максим потішив шанувальників. Галкін показав, як провів час зі своїми 8-річними двійнятами Лізою та Гаррі на морі. Діти бавилися у хвилях та гучно сміялися. "На морі з родиною - безцінно", - підписав ролик Галкін та вимкнув коментарі до посту.

Нагадаємо, у квітні російський гуморист Максим Галкін висловив співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по Одесі. Шоумен записав відеозвернення, у якому емоційно засудив дії влади РФ.

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