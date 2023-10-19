Максим Галкін поїхав з Ізраїлю без Пугачової і дітей – РосЗМІ

Російський гуморист Максим Галкін виїхав з Ізраїлю. Про це він розповів особисто, розмістивши на своїй сторінці в Instagram відео з відповідною інформацією.

Шоумен поділився, що виїхав на гастролі до Кіпру і вже 20 жовтня з новою програмою виступить в Лімасолі. А от чи полетіли разом з Галкіним до Кіпру його дружина Алла Пугачова та 10-річні двійнята Гаррі та Ліза, гуморист не уточнив.

Максим Галкін наразі перебуває на Кіпрі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін не уточнив, чи поїхали дружина і діти разом з ним / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Як відомо, 9 жовтня, після атаки палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС Ізраїлю, Максим Галкін вийшов на зв'язок з фанами і повідомив, що з родиною залишається в країні і підтримує свій народ. Тоді ж Галкін, який за мамою має єврейське коріння, розповів, що пішов би воювати за Ізраїль, якби це було потрібно.

Окрім того Максим Галкін повідомив, що вони з дружиною та дітьми змінили громадянство та мають паспорти громадян Європейського Союзу і могли б поїхати до будь-якої з 27 країн ЄС. Втім родина прийняла рішення попри будь що залишатися в Ізраїлі до кінця. Як доказ своїх слів згодом Галкін показав, як з 10-річними донькою та сином ховався у бомбосховищі в Тель-Авіві.

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