Максим Галкін пожертвував гроші на допомогу біженцям з України та закликав інших це робити

Максим Галкін пожертвував гроші на допомогу біженцям з України та закликав інших це робити

Російський гуморист Максим Галкін не може стояти осторонь, поки в Україні відбуваються жахливі речі, тож він вважає своїм обов’язком чимось допомогти.

Зокрема, артист дає благодійні концерти в Ізраїлі та частину виручених коштів надсилає благодійним фондам, які допомагають біженцям з України.

"Як і обіцяв, частину грошей, які я заробив на концертах в ізраїльському турі, я переведу біженцям з України, фондам, які допомагають біженцям. Це я вже зробив. Перевів кошти у кілька фондів", - розповів артист.

Гуморист поділився, що зазвичай не афішує, коли займається благодійністю. Утім, наразі про це необхідно говорити, щоби кожен почав допомагати.

"Зазвичай, коли я займаюся благодійністю, я не афішую свою участь у добрих справах, але я вважаю, що нині просто необхідно афішувати й рекламувати діяльність фондів, організацій, людей, які самовіддано допомагають постраждалим у цій катастрофічній ситуації", - зазначив Галкін.

Гуморист же, своєю чергою, й надалі буде займатися благодійністю, адже вважає це своїм обов’язком.

"Я буду допомагати біженцям з України. В мене буде багато концертів по всьому світу, сподіваюся, й у Росії. І в різні фонди я буду надсилати гроші. Критерієм, безумовно, буде не те, в якій країні зареєстровано фонд. Критерій – прозорість, впевненість, що кошти дійдуть до адресата. Вважаю допомогу біженцям з України своїм обов’язком як громадянина РФ, що розділяє відповідальність за те, що відбувається", - додав Галкін.

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