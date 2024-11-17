Максим Галкін приголомшив молодим виглядом дружини Пугачової та показався з її донькою Орбакайте

Артист поділився фото у повному родинному складі.
Російський гуморист Максим Галкін поділився родинним контентом.
У своєму фотоблогу шоумен замилував свіжим фото з сім'єю у повному складі у просторому будинку. На зображенні позують його двоє 11-річних дітей – Ліза у довгій сукні молочного кольору та Гаррі у джинсах, футболці, джемпері та кепці. Сам гуморист для спільного фото обрав світло-сірий костюм та білу футболку.
До того ж на фото також присутня дружина артиста 75-річна співачка Алла Пугачова. На знімку її просто не впізнати. Виконавиця демонструє свій молодий вигляд у вишуканій чорній сукні та з легкою укладкою й макіяжем. Ба більше, поруч з нею у гламурному вбранні та яскравими аксесуарами усміхається її 53-річна старша донька Христина Орбакайте, яка живе у США. Ймовірно, що вся родина приїхала в гості до виконавиці.
"Ще п'ять концертів і додому", - підписав кадр Галкін.
Нагадаємо, Максим Галкін і Алла Пугачова після початку паовномасштабного вторгнення відреклися від РФ і переїхали до Ізраїлю. Так, гуморист не соромиться демонструвати свою проукраїнську позицію й часто публікує контент з висміюванням росіян. А нещодавно він побував в українському музеї за кордоном і поділився враженнями.
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