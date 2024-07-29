Максим Галкін запалив сцену українським хітом в Юрмалі: реакція Андрія Данилка у залі

Артист зізнався, що вивчає українську мову.
Російський гуморист Максим Галкін потішив своєю українською мовою на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.
Так, шоумен підготував для глядачів сюрприз і неочікувано, звернувшись до українців у залі, заспівав українську народну пісню "Смерека". А перед тим він зізнався, що активно вивчає українську мову та захоплюється українською народною творчістю. Тож, саме "Смерека" – пісня, яку він "обожнює" за її запал.
Публіка, присутня у залі фестивалю, під час виступу Максима Галкіна підтанцьовувала й співала разом з ним. А наприкінці глядачі високо оцінили майстерність шоумена аплодисментами, квітами й гучними оваціями.
До речі, серед присутніх у залі можна було розгледіти автора Вєрки Сердючки, шоумена Андрія Данилка з "мамою" Інною Білоконь. Під час виступу Галкіна вони не могли стримати емоцій та усмішок і на згадку зробили запис відео, сидячи на місцях.
Нагадаємо, на фестивалі в Юрмалі також вже виступила Вєрка Сердючка. Вона запалила сцену своїми хітами й неочікувано публічно звернулася до Алли Пугачової, яка сиділа в залі.
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