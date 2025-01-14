Максим Галкін приголомшив, як його 11-річний син від Пугачової майстерно катається на сноуборді

Виявляється, син зіркового подружжя до цього не мав справи з катанням на дошці.

Російський гуморист Максим Галкін показав, як його 11-річний син від дружини, співачки Алли Пугачової, майстерно катається на сноуборді.

Сімейство продовжує насолоджуватися зимовою відпусткою в горах. Цього разу шоумен показав, як доволі екстремально проводить час із 11-річним сином Гаррі. У своєму Instagram комік опублікував відео, як із хлопчиком катається в горах. Зокрема, Максим Галкін обрав лижі, а Гаррі – сноуборд.

Максим Галкін із сином від Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Син гумориста та співачки вже доволі майстерно катається на дошці. Однак, як виявилося, це взагалі його перші кроки на сноуборді. Тим не менш, Гаррі доволі швидко опанував цей вид спорту.

Син Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Гаррі, перші кроки на сноуборді", - підписав кадри шоумен.

Син Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Підписники Максима Галкіна оцінили вміння Гаррі. Користувачі зазначили, що в хлопчика дійсно талант. Синові подружжя лишилося трішки підтягнути техніку, і він буде чудовим сноубордистом.

Син Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше Максим Галкін ділився, як минають його сімейні зимові канікули. Шоумен на захопливих кадрах показав, як із дітьми грався у сніжки.

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