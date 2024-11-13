Максим Галкін приголомшив, як його діти від 75-річної Пугачової помітно підросли та змінилися

Російський гуморист Максим Галкін вперше за тривалий час показав помітно підрослих дітей від дружини, співачки Алли Пугачової.

У своєму Instagram шоумен опублікував архівне фото двійнят. Знімок був зроблений під час їхнього професійного фотосету. На фото Ліза постала в пишній бальній сукні, а Гаррі – у костюмі та сорочці з метеликом.

Діти Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Якщо порівняти архівний кадр зі свіжим, то можна помітити, як діти Галкіна від 75-річної Пугачової помітно підросли та змінилися. Це помітив і сам шоумен. Гуморист зазначив, що діти швидко виростають.

"Потрапила зі спогадів смартфона чудова фотографія! Як діти швидко ростуть!" - підписав знімок комік.

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, Максим Галкін та Алла Пугачова не підтримали загарбницьку політику путіна та війну в Україні. Подружжя позбулося майна в Росії та разом із дітьми виїхало з країни-агресорки до Ізраїлю, за що неодноразово стикалися з критикою від пропагандистів. Однак ані гумориста, ані співачку це не хвилює. Навпаки, вони знаходять красномовне слівце, аби поставити пропагандистів та Z-патріотів на місце.

До речі, нещодавно Максим Галкін побував в Українському музеї в США. Гуморист ділився враженнями від побачених експонатів, що довело росіян до істерики.

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