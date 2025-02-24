Максим Галкін про третій рік повномасштабної війни в Україні: "Нескінченні дні горя та смертей"

Російський гуморист Максим Галкін висловився про роковини повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні, 24 лютого, минуло рівно три роки, як РФ розпочала вторгнення до України. Максим Галкін, який засудив розв'язану Росією війну, розмістив допис в Instagram з підтримкою українців. Шоумен зазначив, що жителям України доводиться щодня переживати горе через дії окупантів, які просто руйнують все живе. Галкін говорить, що намагається підтримувати українців та закликає росіян схаменутися, однак, на жаль, війна триває.

"Три роки, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Нескінченні дні горя та смертей, зруйнованих українських міст та понівеченої природи…Весь цей час я намагаюся підтримувати українців у їхній біді, намагаюся привести до тями своїх співвітчизників…", — зазначив шоумен.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін зізнається, що в треті роковини повномасштабної війни не знає, що писати та які слова підтримки підібрати. Тож він зазначив, що лишається лише вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи свій дім, та боротися за живих.

"Не знаю, що писати сьогодні (24 лютого – прим. ред.)… Де знайти слова підтримки та надії? Пом'янімо загиблих, пом'янімо загиблих за свою землю і боротимемося за живих", – додав шоумен.

Нагадаємо, українські знаменитості також вшанували пам'ятний день в історії України. Українці вже тривалі 11 років борються за свободу, три з яких дають відсіч Росії в повномасштабній війні.

Читайте також: