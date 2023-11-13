Максим Галкін розчулив світлиною з підрослою 10-річною донькою

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін, який тривалий час проживає на території Ізраїлю та визнаний РФ зрадником через підтримку України, опублікував нову світлину з 10-річною донькою Лізою.

Свіже фото з'явилося у гумориста в Instagram. У кадрі дівчинка усміхається, сидячи на дивані у просторій світлій кімнаті. Донька зіркового подружжя одягнена у джинси та білу блузу.

Донька Максима Галкіна та Алли Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Галкін супроводив знімок сердечком і уникнув зайвих коментарів.

Цікаво, що знаменитість не дав можливості висловити свою думку фанам. Максим закрив коментарі.

Зазначимо, що подружжя також виховує сина Гаррі. Вони з Лізою двійнята, яких народила сурогатна мати восени 2013 року. З початку повномасштабного вторгнення вся родина перебуває в Ізраїлі.

Нагадаємо, нещодавно дружину шоумена Максима Галкіна, співачку Аллу Пугачову, було помічено в Росії, звідки вона виїхала на початку повномасштабного вторгнення з усією родиною. Днями стали відомі причини цієї поїздки, які стосувалися врегулювання питання з нерухомістю.

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