Максим Галкін розкритикував російську пропаганду: "Ви як сліпі кобили"

Шоумен порадив російським ЗМІ писати про те, про що варто було б писати.

Відомий шоумен Максим Галкін розкритикував російських пропагандистів.

Зокрема, російські ЗМІ почали поширювати фейки про Галкіна, який виступати проти війни в Україні, яку розв’язала Росія. Артист зазначив, що пропаганда на замовлення розповсюджує про нього брехню

"Зараз я не можу не прокоментувати, тому що рівень замовленої брехні в Росії про мене досяг найвищого рівня. Я розумію, у вас команда мене очорнити, змішати з брудом", - обурився артист.

Шоумен зазначив, що російським ЗМІ варто було б писати про інші речі, зокрема про те, що влада РФ забороняє, тобто правду про війну в Україні.

"Я розумію, що вам не дає влада писати те, про що варто було б писати. Оця ось організація вам забороняє. Ви як сліпі кобили, ходите і мітите під ногами одне й те ж г*вно. Зупиняться", - додав шоумен.

Нагадаємо, Галкін припинив публікувати розважальний контент у своїх соцмережах. Артист зазначив, що у зв'язку з війною в Україні він не бачить жодної моральної можливості це робити.

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