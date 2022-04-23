Максим Галкін розповів, як його заборонили в Росії через підтримку України

Російський гуморист Максим Галкін розповів, що через його антивоєнний пост на підтримку України, який він зробив у Instagram 24 лютого, артиста заборонили у Росії.

У новому відео, яке Галкін розмістив у фотоблогу, він звернувся до своїх російських глядачів, які засудили його за те, що він збирається в тур Ізраїлем. Максим зазначив, що взагалі-то в Росії йому просто не дають працювати.

"Я змушений вам сказати стосовно Росії. Давайте відновимо хронологію. Час це зробити. 24 лютого я виставив антивоєнний пост. Я був у Москві. Не в Ізраїлі. Справа в тому, що 23, 24, 25 лютого, можете перевірити, тривали знімання "Краще за всіх" на кіностудії "Мосфільм", там я і був. Виставив пост. Протягом двох наступних днів відбулося наступне. Перше. Російська влада заборонила моє обличчя у рекламних паузах. У мене зірвалися усі рекламні контракти, які на той момент мусили пролонгуватися до кінця року. Я втратив рекламні гроші раз. Друге - я втратив концертні гроші. Тому що у різних містах Росії, де у мене мусили відбуватися концерти, місцева влада, ФСБ, місцева адміністрація стали забороняти мої концерти. Роблячи це не гласно, не даючи офіційних паперів та роз'яснень. Стали залякувати місцевих організаторів. Через це у мене стали переноситися, чи взагалі скасовуватися концерти", - розповів Галкін.

Він зізнався, що намагався переносити свої виступи містами Росії на осінь, втім їх теж почали скасовувати.

"Ви зрозумійте, те, що я зараз не виступаю в Росії - це не через те, що я не хочу і не тому що глядач проголосував проти, здавши квиток. Ні. А тому що ці концерти стали забороненими", - зазначив Галкін.

Він також зауважив, що до війни активно гастролював містами Ізраїлю і протягом 20 років у нього там було щонайменше 13 турів.

"Поїхав до Ізраїлю відпочити. Я давно збирався відпочити. Разом з тим запланував тут концерти, де мені не забороняють виступати", - додав Галкін.

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