Максим Галкін та Алла Пугачова висміяли путіністів Мілонова та Міхалкова

Гуморист Максим Галкін та співачка Алла Пугачова не підтримали війну в Україні, через що в Росії почалася активна "відміна" подружжя. Однак терпіти образи зіркова пара не звикла і почала давати відсіч путіністам.

На своїй сторінці в Instagram Галкін поділився декількома фрагментами відео, що були показані на федеральних каналах у РФ. На них гумориста та співачку намагалися висміяти у "КВК" та на політичних ток-шоу. Так, на відео пропагандист Віталій Мілонов закликав не впускати "гидотного тушкана" Галкіна до Росії та "пнути під його жовту попу в штанях".

Гуморист теж знайшов, чим зачепити політика.

"Щось придворний кріпосний театр здає позиції. У Мілонова стендап зачьотніший, несподівані образи, хоча тему "попи" до кінця не розкрив, його манить моя чи будь-яка гумова?" - одразу ж висміяв Мілонова Галкін.

А ось Алла Борисівна відповіла на критику з боку одіозного режисера Микити Міхалкова, який назвав співачку та її чоловіка "зрадниками". У Instаgram Пугачова опублікувала фрагмент з фільму режисера "Раба кохання", де головна героїня промовляє: "Панове, ви - звірі! Панове, ви будете прокляті своєю країною, солдати!".

"Чудовий фільм! Чудовий режисер! Куди ж зникла чудова людина Микита Сергійович Міхалков?" - під відео тонко висміяла режисера Пугачова.

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