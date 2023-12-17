Максим Галкін у нетверезому стані розніс Путіна й Кіркорова: Пугачова відреагувала

З нагоди ювілею 70-річний співак, фронтмен гурту "Машина Времени" Андрій Макаревич відіграв концерт у Ізраїлі, куди запросив своїх друзів гумориста Максима Галкіна і співачку Аллу Пугачову.

Подружжя відвідало захід, який відбувся з неймовірним розмахом. На сцену, де вже стояв міцний алкоголь, підіймалися друзі артиста з вітаннями. Серед них був і Галкін. Разом з Макаревичем він випив просто на сцені й почав розкуто висловлювати свої думки. Зірка не стримуючися розкритикував Росію, Путіна та артистів російського шоубізу.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим перетворив свій тост на справжній стендап. Під час промови він висміяв Путіна та його двійників і Кремль.

"Ми так уже пожили з тобою. Навіть я застав справжнього Путіна, уявляєш? Пєсков же проговорився, що під час атаки дронів на Кремль жоден Путін не постраждав. Я думаю, якщо двійників багато, їх же десь тримають разом. Навряд чи їм дають розходитися. Є таке місце під Москвою, і вони там всі разом. І той, з яким ти зустрічався", - жартома звернувся до товариша Галкін.

Випивши ще декілька чарок, артист уже й зовсім не соромився висловлюватися на будь-які теми. Зокрема, він зачепив те, що стосувалося Алли Борисівни. За словами знаменитості, вона здавала ДНК-тест, який показав її походження.

"І ні краплі єврейської крові. На половину росіянка, на половину – полячка", – зазначив у нетверезому стані гуморист.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Також знаменитість зі сцени у жартівливій формі розповів про аналогічний ДНК-тест Філіпа Кіркорова.

"У той же пакет плюнув Філіп. Я неуповноважений говорити про всі відсотки, бо це може зруйнувати міф про болгарське походження, але по секрету скажу, що на 2% Кіркоров – північноамериканський індіанець", - додав Галкін.

Дружина гумориста не зовсім була готова до такого. Тому на деяких моментах вона робила гнівні зауваження коханому із зали, щоб він не зловживав алкоголем.

Нагадаємо, перед відвідуванням концерту Алла Пугачова показала своє вечірнє селфі. Зірка похизувалася неймовірно молодим обличчям без зморшок.

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