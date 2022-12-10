Максим Галкін українською відповів, чому продовжує спілкування з російськими артистами-путіністами

Російський гуморист Максим Галкін днями показав, як після тривалої розлуки у зв'язку з гастролями нарешті зустрівся з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми.

Так, подружжя відвідало концерт гурту "Би-2" у Тель-Авіві. Як відомо, Максим Галкін з родиною після початку повномасштабного вторгнення РФ до України переїхали до Ізраїлю. Шоумен відкрито засуджує криваву політику Путіна і війну, яку він розв'язав проти нашої країни.

Попри це, у шанувальників артиста є до нього запитання. Зокрема, одна з підписниць з України поцікавилася у коментарях під постом Галкіна про концерт "Би-2", чому він досі у фотоблогу підписаний на російських артистів-путіністів, а вони – на нього:

"Все, звісно, добре, але питання. Чому ви досі підписані на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Доліну, Баскова та інших "людей", які підтримують війну? А вони на вас…" – запитала підписниця.

Своєю чергою, Галкін вирішив відповісти шанувальниці. При чому, він зробив це українською мовою, проявивши повагу до жінки:

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння", - відповів Галкін.

Максим Галкін поспілкувався з прихильницею українською / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін офіційно виступив проти війни та засудив владу Кремля і регулярно критикує дії Путіна. Окрім того, зі своїх концертів за кордоном Галкін перераховував гроші на підтримку українцям. Після заяв гумориста пропагандистська влада визнала його "іноагентом" у Росії.

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