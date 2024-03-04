Максим Галкін українською відреагував на атаку Росії по Одесі: "Дуже гірко від безсилля"

Російський гуморист Максим Галкін відреагував на обстріл Росією Одеси, під час якого дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку та забрав життя 12 невинних людей, серед яких і малі діти.

Шоумен зізнався, що йому неабияк боляче, коли РФ завдає ворожих ударів по українському місту. Галкін відчуває цей біль, адже Одеса – є його рідним містом. Зокрема, гуморист провів там дитинство, ходив до школи та вивчав українську мову.

"Одеса – це моє дитинство. В Одесі у школі я вивчав із першого класу українську мову. І ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство. Та мені, напевно, можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі. Але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою", - українською написав шоумен.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкін також висловив свої співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих. Гуморист зазначив, що йому боляче від безсилля, утім, рано чи пізно кожен винний відповість за свої злочини.

"Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих. Дуже гірко від безсилля. Але суд божий ще ніхто не скасовував", - додав шоумен.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти безпілотниками обстріляли Одесу. "Шахед" влучив у багатоповерхівку та забрав життя 12 людей, серед яких були діти. Українські знаменитості відреагували на черговий цинічний злочин Росії та висловили свої співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих.

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