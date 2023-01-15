Максим Галкін відреагував на ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі

Російський комік Максим Галкін емоційно відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, який російська армія завдала 14 січня.

Шоумен, який від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну, висловив свої співчуття в Instagram. Галкін додав малюнок української художниці, яка зобразила руїни багатоповерхівки та дівчину, що плаче у вогні.

"Дніпро... Нестерпно... Неможливо", - написав у Мережі Галкін.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен зазначив, що закриває коментарі під цим дописом, щоб ніякі пропагандисти не сміли насміхатися з чужого горя та писати свої продажні коментарі.

"Коментарі закриваю. Не хочу, щоб тут боти за гроші гралися і знущалися", - написав Галкін.

У кінці свого допису комік, як завжди, додав, що цей матеріал виклав "іноагент", яким його вже визнали у Росії.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Максим Галкін висловив свою підтримку українцям та виступив із заявами проти російської влади. Невдовзі після початку вторгнення Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми переїхав до Ізраілю.

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