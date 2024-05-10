Максим Галкін відреагував на слова Дмитра Гордона про його дружину Пугачову: "Дивовижа!"

Російський гуморист Максим Галкін прокоментував інтерв'ю Дмитра Гордона, у якому він розповідає про власне ставлення до Алли Пугачової.

Так, днями журналіст у своєму фотоблогу розмістив короткий відеоролик з найцікавішими фрагментами нового інтерв'ю, де разом з гостем обговорює різноманітних зірок. Однією з таких стала дружина Галкіна, співачка Алла Пугачова. У відео Гордон каже, що "донедавна гарно ставився до Алли Борисівни, а зараз – негативно". На вислів уже відреагував Максим, який неоднозначно написав українською мовою: "Ну заінтригував! Дивовижа, розповідайте! Це дуже цікаво!".

Дмитро Гордон. Фото: скриншот з інтерв'ю

Зрештою, як виявилося, ці слова Дмитро спеціально вирізав з контексту, щоб збільшити перегляди самого інтерв'ю. Так, шоумен дійсно пригадав Аллу Борисівну в одному зі своїх проєктів. Втім, перед тим, як висловити свою справжню прихильність до неї, вирішив пожартувати в звичній для себе манері. Так, з іронією журналіст зазначив, що причиною різкої зміни ставлення до Алли Борисівни стали "зради Філіпу Кіркорову". А вже наприкінці з усмішкою додав, що насправді "любить її й вона про це знає".

До того ж, щоб остаточно уникнути будь-яких непорозумінь через такий жарт, у відповідь на коментар Галкіна, Гордон знову підкреслив свою повагу до його родини і дружини: "Максим – геній! І дружина його Алла Пугачова – геній! І я гріюся в променях їхньої слави. Не заздріть".

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін замилував фото Алли Пугачової та показав, який вигляд має 75-річна артистка.

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