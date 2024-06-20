Максим Галкін відреагував на відео, як маленька україночка просить мирного життя без війни

Російський гуморист Максим Галкін відреагував на відео, як маленька україночка просила мирного життя без війни.

Зворушливим роликом у своєму Instagram поділився інтерв'юер Дмитро Гордон. На відео маленька україночка Надійка у вишитій сукні та віночку просила мирного життя. Дівчинка хоче, аби її країну захистили та українці змогли жити вільно. Також Надійка подякувала військовим, які ціною власного життя боронять Україну від російських окупантів.

"Я – українка, я – дитя, я хочу мирного життя. За це стоїть уся країна, за це солдати в полі гинуть. Я благаю, допоможіть, мою країну захистіть. У вас нічого більш не прошу, лише вільно жити на своїй землі. Все буде Україна! Ми - не зламні. І ми захистимо Україну! Все буде добре, я надіюсь. Слава нашим героям, незламним!" – говорить маленька Надійка.

Дмитро Гордон довів до сліз відео, як маленька україночка просить мирного неба

Максим Галкін натрапив на це відео та переглянув його. Схоже, шоумена воно неабияк розчулило, адже він залишив вподобання.

До слова, чимало підписників Дмитра Гордона у коментарях писали, що від відео сльози навертаються на очах.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показував рідкісне фото зі своїми дітьми-двійнятами. Шоумен ділився, як у родинному колі зустрів своє 48-річчя.

Читайте також: