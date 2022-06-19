Максим Галкін відсвяткував 46-річчя та вперше за довгий час показав дружину та дітей

Максим Галкін відсвяткував 46-річчя та вперше за довгий час показав дружину та дітей

Російський гуморист Максим Галкін 18 червня відсвяткував день народження.

Шоумену Максиму Галкіну виповнилося 46 років. На сторінці в Instagram артист показав, як він відсвяткував цей день.

Як відомо, з початком повномасштабного вторгення РФ до України Галкін з дружиною Аллою Пугачовою та 8-річними двійнятами Лізою та Гаррі виїхав до Ізраїлю. Судячи з усього, там гуморист і зустрів 46-річчя.

У фотоблогу Галкін розмістив фотографію, на якій зображена його родина у повному складі – дружина та діти. Родичі зібралися біля столу, на якому красується святковий чорно-білий торт:

"День народження! Родина – це сила" – підписав кадр Галкін.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Цікаво, що у цей день під фотографією Максима Галкіна не побоялися привітати російські артисти, які підтримують політику Путіна і його вторгнення до України. Серед тих, хто відзначився: Лера Кудрявцева, Наташа Корольова, Філіп Кіркоров, Глюкоза, Олена Воробей та інші.

Нагадаємо, що Максим Галкін відкрито виступає проти війни в Україні та засуджує дії Путіна. Артист організував концертний тур Ізраїлем, куди виїхав з Росії від початку повномасштабного вторгнення. Частину грошей від концертів Галкін передає на допомогу українським переселенцям.

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