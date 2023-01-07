Максим Галкін висміяв росіян та їхні фейки про Україну: "Що вони там вживають"

Гуморист висловив все, що думає стосовно російської пропаганди щодо України, під час концерту у Дубаї.

Російський гуморист Максим Галкін, який під час концерту у Дубаї гучно у мікрофон відповів фану на "Слава Україні", - "Героям слава!", на тому ж концерті висміяв російську пропаганду.

Так, під час виступу Галкін розніс фейки росіян, які ті активно розповсюджують про Україну.

"Виявляється, Україна була нашпигована натовськими базами, де геї-терористи, лесбійки, канібали у перервах між збагаченням урану для створення брудної бомби схрещують коронавірус з мавпячою віспою і начиняють через ж*пу цим коронавірусом бойових качок. Щоб вони летіли й планували напад на Білорусь з чотирьох боків", - висловив у своєму монолозі всю нісенітницю, яку російська пропаганда постійно вливає у вуха своїх громадян.

Окрім того, пожартував Галкін й над фейком про те, що Україна планувала замах на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Але коли сказали, що на Соловйова готується замах, це уявляєте, вам ха-ха-ха, але людина була в небезпеці. ФСБ вчасно знешкодила осередок укрнацистів. Слава богу, вони не встигли напасти на Соловйова, але у них вилучили два кулемети, три міномети, нацистську літературу. Як це вони ще не додали осиновий кілок і кров незайманих?" – прокоментував Галкін.

Враховуючи всю цю фейкову інформацію, яку російська пропаганда розповсюджує в рф про Україну, Максим Галкін припустив, що явно ці пропагандисти щось вживають, перш ніж пустити міфу народ:

"Що вони там вживають? Дайте мені ці препарати, я теж хочу. Дайте мені ці гриби", - сказав артист зі сцени.

Нагадаємо, місяць тому Максим Галкін українською відповів, чому продовжує спілкування з російськими артистами-путіністами. Своїм фанам з України гуморист ввічливо відповів їхньою рідною мовою.

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