Максим Галкін возз'єднався з Аллою Пугачовою на концерті "Би-2" у Тель-Авіві

Російський гуморист Максим Галкін та співачка Алла Пугачова разом відвідали концерт легендарного гурту "Би-2" у Тель-Авіві.

Тривалий час артист перебував на гастролях у різних країнах світу і лише нещодавно нарешті возз'єднався із родиною в Ізраїлі. Після приїзду Галкіна зіркове подружжя разом вирушило на концерт рок-гурту. Відео з заходу артист опублікував в Instagram і не забув дописати, що у Росіїї його визнали "іноагентом".

"Фантастичний концерт "Би-2" вчора у Тель-Авіві! На одному подиху глядачі та мегаталановиті музиканти. Хіти та нові пісні з нового альбому. Пісня "Алілуя" буде тепер у моєму плейлисті. Дякую, хлопці, за незабутній вечір", - написав Галкін.

Так, Галкін та Пугачова насолоджували виступом "Би-2" у VIP-ложі. Під час виконання одного з хітів гурту на екрані транслювалося live-відео, під час якого показали і примадонну з чоловіком - вони усміхалися та помахали глядачам у залі.

Також особливим гостем на концерті став Андрій Макаревич, якого в РФ визнали іноагентом через його антивоєнну позицію. Він виконав соло на гітарі під час однієї з пісень "Би-2".

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні Максим Галкін висловився проти загарбницьких дій РФ та разом із родиною виїхав до Ізраїлю. Після заяв гумориста пропагандистська влада визнала його "іноагентом" у Росії.

Днями Алла Пугачова красномовно відповіла, як ставиться до того, що про її родину пишуть замовні статті у росЗМІ.

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