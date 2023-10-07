Максим Галкін, який з Аллою Пугачовою перебуває в Ізраїлі, вперше вийшов на зв'язок з шанувальниками

Російський гуморист Максим Галкін вийшов на зв'язок з шанувальниками після того, як палестинське бойове угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль.

Як відомо, разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та 10-річними дітьми від початку повномасштабної війни в Україні мешкає в Тель-Авіві. Тож зіркове подружжя викликало неабияке хвилювання у фанів, коли не вийшли на зв'язок після того, як вранці 7 жовтня бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами.

Втім, ближче до вечора, Галкін все ж таки з'явився у Мережі та опублікував фото з прапором Ізраїлю в Instagram. Артист написав про те, що вони з родиною о шостій ранку прокинулися від сирен. Також Максим підтримав народ країни та висловив співчуття усім постраждалим від військового конфлікту.

"Сьогодні о 6:30 нас розбудили сирени... Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Моліться за всіх, хто взятий в заручники. Ізраїль переможе", - написав Галкін.

Максим Галкін підтримав Ізраїль / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тим часом росіяни вкотре показали свою цинічність та зловтіху. Увесь цей час, поки Пугачова та Галкін не виходили на зв'язок з фанами, користувачі з РФ виливали всю жовч та єхидство на адресу пари у гнівних коментарях. Росіяни в такий спосіб хотіли "помститися" за те, що подружжя підтримали Україну в війні.

Читайте також: