Максим Галкін зачарував виглядом 72-річної Пугачової у мінішортах та приспущеній кофтинці

Родина шоумена привітала його з 45-річчям.

Шоумен та гуморист Максим Галкін сьогодні, 18 червня, святкує день народження.

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Знаменитості виповнилося 45 років. З цієї нагоди родина Галкіна – дружина Алла Пугачова та 7-річні двійнята Ліза та Гаррі підготували йому сюрприз. На сторінці в Instagram гуморист розмістив відео, на якому його діти зачитують татові реп.

Судячи з усього, пісню Ліза та Гаррі вигадували разом з мамою, яка в цей час перебувала за кадром, підказувала сину та донці і дуже переживала. Наприкінці відео Галкін показує Аллу Борисівну, яка грайливо тікає від камери і просить її не знімати.

instagram.com/maxgalkinru

Тим не менш, пильні фани встигли розгледіти 72-річну Пугачову у мінішортах та у кофті з приспущеними на плечах рукавами.

instagram.com/maxgalkinru

Максиме, тільки ви могли зробити Аллу Борисівну такою щасливою та квітучою

Вітаю вас з днем народження! Дякуємо вам за нашу щасливу Аллу

Нагадаємо, що місяць тому 72-річна Алла Пугачова у сукні диснеївської принцеси спантеличила образом. Артистка одягла неочікуване вбрання на день народження доньки.

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