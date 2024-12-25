Максим Галкін заговорив українською і по-особливому привітав із Різдвом

Російський гуморист Максим Галкін у важливе свято заговорив українською мовою.

У своєму Instagram шоумен опублікував святковий допис. Зокрема, комік привітав всіх із Різдвом, хто святкує 25 грудня. І зробив це Максим Галкін українською мовою. Він привітав із найсвітлішим святом та побажав головного – миру, здоров'я, любові та добра.

"Вітаю з Різдвом всіх, хто святкує сьогодні (25 грудня – прим. ред.). Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров'я, любові та добра!" – привітав шоумен.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях чимало українців подякували Максиму Галкіну за такі привітання. Гумориста теж вітали з Різдвом та зазначали, що неабияк приємно чути від нього українську мову.

Щоразу, коли бачу українську мову у ваших дописах, стає тепло та радісно. Чистого щастя вашій родині!

Дякуємо! Нехай настане мир!

Дякую! І вас з родиною вітаю з Різдвом. Миру та благодаті, щастя та злагоди!

Зазначимо, в Україні раніше святкували Різдво 7 січня, що відповідало юліанському календарю. Під час повномасштабної війни гостро постало питання календарної реформи. Врешті, влітку 2023 року українці перейшли на григоріанський календар, як і більшість країн світу. Відтак Різдво тепер щороку припадає на 25 грудня.

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