Максим Галкін захопив усміхненою світлиною з Аллою Пугачовою та двійнятами на березі моря

Російський гуморист Максим Галкін потішив шанувальників світлиною з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та двома дітьми - Гаррі та Лізою.

На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився фото на якому зіркова родина з усмішками позувала на тлі морського краєвиду. У кадрі Пугачова позувала у рожевій сукні вище коліна та білих кросівках та мала чудовий вигляд.

Під світлиною Галкін обмежився коротким підписом та додав лише червоне емоджи сердечка.

Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях під фото налетіли коментатори з росії, які звинуватили зіркове подружжя у "зраді", адже вони не підтримали війну в Україні та виїхали за кордон, та зауважили, що їх не чекають у рф.

Втім, схоже, Пугачова та Галкін і не поспішають повертатися. Нещодавно співачка поділилася веселим відео з двійнятами та поіронізувала про їхнє життя в Ізраїлі.

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