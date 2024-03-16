Максим Галкін замилував фото з помітно підрослими дітьми-двійнятами від Алли Пугачової

Російський шоумен Максим Галкін поділився рідкісною світлиною з обома дітьми.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікував фото з 10-річними сином Гаррі та донькою Лізою. На зображенні у спортивних костюмах діти позують на галявині поблизу будинку на тлі басейну. Гаррі сидить навприсядки, а Ліза у цей час торкається його капелюха.

Діти Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Свою чергою, шанувальники родини Галкіна засипали зірку коментарями з теплих слів за виховання чудових дітей.

У цих дітей є мама геній! А тато суперталановитий, розумний і просто дуже хороша людина!

Які ж вони дорослі стали. У вас чудові діти, нехай їхня гарна і мила усмішка не сходить з обличчя, завжди супроводжує удача, а також будуть успішні, як їхні батьки

Від великої любові народжуються красиві, розумні і щасливі діти! Ура!

Ну які ж вони чудові! Їм пощастило мати батьків, які мають не тільки талант, але й честь і совість

Зазначимо, Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою та їхніми дітьми проживають в Ізраїлі. У країні-терористці шоумен визнаний зрадником через підтримку України. Так, нещодавно він перейшов на українську мову й підтримав Одесу після чергової російської атаки.

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