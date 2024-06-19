Максим Галкін замилував фото з помолоділою 75-річною Аллою Пугачовою і підрослими дітьми-двійнятами

Російський гуморист Максим Галкін відсвяткував свій день народження. Шоумену виповнилося 48 років.

Звісно, у святковий день комік влаштував святкування. Від гучних вечірок Максим Галкін відмовився, натомість провів свій день народження у компанії найближчих та найдорожчих людей. Загалом, знімками зі святкування шоумен не ділився. Тим не менш, сімейним фото Максим Галкін таки потішив прихильників.

В Instagram гуморист опублікував знімок з 75-річною дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та дітьми-двійнятами – 10-річними Гаррі і Лізою. Сімейство позувало в ресторані біля святкового стола, на якому красувався торт-іменинника.

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова позувала у довгій сукні з квітковим принтом та просто дивувала своїм молодим виглядом, тим часом Гаррі і Ліза продемонстрували, як вони помітно підросли та змінилися.

Нагадаємо, українські зірки теж вітали Максима Галкіна з днем народження. Зокрема, публічно це зробив репер Потап, який адресував йому особливі слова.

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