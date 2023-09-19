Максим Галкін замилував кадрами з підрослими дітьми від Алли Пугачової, які неабияк схожі на батьків

Російський гуморист Максим Галкін показав їхніх зі співачкою Аллою Пугачовою спільних дітей.

Двійнята Ліза та Гаррі відсвяткували 18 вересня свій 10-й день народження. На своїй сторінці в Instagram Галкін поділився спільними фото з сином та донькою з нагоди свята.

На одній зі світлин артист показав помолоділу Пугачову, яка ніжно обіймала донечку та усміхалася на камеру. А на іншому кадрі Галкін показався поруч з підрослим сином.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"10 років", - коротко підписав світлини артист.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Перший ювілей дітей Галкін та Пугачова відсвяткували в Ізраїлі, куди вони переїхали від початку повномасштабної війни. Святкування пройшло без зайвої метушні в родинному колі. Гаррі та Ліза задули свічки на іменинних тортах під оплески батьків та рідних.

І хоча Галкін обмежив можливість коментувати публікацію зі своїми дітьми у соцмережі, фото швидко розлетілися у фан-акаунтах подружжя. Прихильники пари привітали їхній двійнят з днем народження, а також зауважили, що Ліза та Гаррі неабияк схожі на своїх зіркових батьків.

Ліза - копія Алли Борисівни, а Гаррі - Макса!

Чудові дітки! Дуже на вас схожі!

Бажаємо щастя вашим дітям!

Нагадаємо, нещодавно українська журналістка Наталія Мосейчук показала, як зустріла Галкіна та Пугачову в Юрмалі. Там артист взяли участь у музичному фестивалі на підтримку України, який організувала їхня подруга Лайма Вайкуле.

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