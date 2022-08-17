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Максим Галкін замилував відео, де їхня з Пугачовою 8-річна донька співає власну пісню

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Максим Галкін замилував відео, де їхня з Пугачовою 8-річна донька співає власну пісню

Максим Галкін з донькою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін поділився з шанувальниками сімейним відео.

Донька артистів Максима Галкіна та Алли Пугачової, схоже, вирішила піти стопами зірковий батьків.

Так, 8-річна Ліза вже активно демонструє свої вокальні таланти. В Instagram Галкін показав, як їхня з Пугачовою донька співає пісню, яку сама ж вигадала.

На відео Ліза поки гойдалася на гойдалці присвятила тату пісню.

"Я, як пташка, злітаю, а ти – такий силач, на гойдалках мене гойдаєш. Thank you very much", - заспівала Ліза.

Також дівчинка нагадала й тату, що йому самому треба тренувати голос. Тим більше, у Галкіна незабаром відбудеться концерт у Лондоні. Тож Ліза порадила тату не гаяти час, а готуватися.

Зазначимо, Максим Галкін активно висловлює свою позицію та підтримує український народ. Ба більше, шоумен організовує тури, а частину виручених коштів передає на допомогу Україні. Тож цілком ймовірно, що певну суму з концерту у Лондоні, гуморист перекаже до благодійних фондів.

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