Максим Галкін записав відео щодо визнання його іноагентом у РФ: "Вважатиму це нагородою"

Російський гуморист Максим Галкін записав на відео свою реакцію того, що його визнали іноземним агентом у Росії.

Максим Галкін у своєму Instagram розмістив красномовне відео, у якому з усмішкою реагує на те, що Мінюст Росії визнав його іноземним агентом.

Своє рішення у Мінюсті РФ аргументували тим, що мовляв Галкін отримував гроші з України і на них здійснював політичну діяльність.

"Звісно, це не правда. По-перше, я не займаюся політичною діяльністю, по-друге, я займаюся гумористичною діяльністю. Політична сатира та гумор, те, що робив і роблю протягом майже вже 28 років", - зазначив артист.

Також гуморист зауважив, що висловлює свою думку, оскільки має на це право, і не торгує ними:

"Що стосується мого невід'ємного права висловлювати свою думку, коли мені хочеться щось змінити, чимось поділитися, сказати те, що мене хвилює, я роблю це як громадянин, як людина, як співвітчизник. Це та щирість, вона не оплачується. Це ж нормально. Я не торгую своєю думкою, я нею ділюся. Кажу те, що мене хвилює і буду говорити. І вважаю, що це моє невід'ємне право, закріплене в конституції, так само як і право на працю, в якій мені зараз відмовляють лише тому, що я маю думку, які відрізняється від загальноприйнятої", - прокоментував Галкін.

Окрім того, гуморист зауважив, що у нинішньої російської влади є проблеми важливіші за його скромну фігуру:

"Якась безпрецедентна кампанія з очорніння мого імені розгорнута. Мені здається, непомірна а ані моїй фігурі, ані проблемам сьогоднішнього дня у РФ. Іноді мене навіть дивує, тому що мені здається, що у влади зараз мають бути інші клопоти, ніж боротьба зі мною як з іноагентом", - сказав Галкін.

Наостанок шоумен зазначив, що він не вважає себе іноагентом, але якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою:

"Іноагентом я себе не вважаю. Але, оскільки я перебуваю у компанії дуже гідних людей, то вважатиму це певною нагородою і урочисто шльопатиму у себе на лобі цей знак, що я визнаний іноагентом", - додав Галкін.

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