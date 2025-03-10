Максим Галкін заспівав український хіт "Цей сон" у Польщі і довів росіян до істерики

Артист вже тривалий період вивчає українську мову.
Російський гуморист Максим Галкін висловив свою підтримку Україні просто під час свого концерту.
Артист приїхав з виступом до Варшави, Польща. У присутності глядачів він виконав нашумілий хіт Степана Гіги "Цей сон" і захопив своєю українською мовою. У костюмі щасливий Галкін пританцьовував під ритмічну мелодію й звучав без акценту. Публіка, своєю чергою, нагородила шоумена оплесками та квітами.
Як відомо, Галкін раніше вже заявляв, що займається вивченням української мови з викладачем з України. Врешті, українці помітили неабиякі успіхи знаменитості й написали про це у Мережі. Водночас росіяни просто не можуть вгамуватися від побаченого та різко розкритикували Максима за його проукраїнську позицію.
- Тобто якийсь росіянин спокійно вивчив українську мову, а деяким українцям "тяжело"
- Ти дивись, як єврей швидко став українцем
- І зміг вивчити українську, і не поламався язик
- Якщо потрібні гроші, то й китайською заспіває
Нагадаємо, нещодавно дружина Максима Галкіна, співачка Алла Пугачова майстерно поставила хейтерів її зовнішності на місце. Виконавиця опублікувала фото без макіяжу й з іронією прокоментувала їх.