Максим Галкін заспівав український хіт "Цей сон" у Польщі і довів росіян до істерики

Російський гуморист Максим Галкін висловив свою підтримку Україні просто під час свого концерту.

Артист приїхав з виступом до Варшави, Польща. У присутності глядачів він виконав нашумілий хіт Степана Гіги "Цей сон" і захопив своєю українською мовою. У костюмі щасливий Галкін пританцьовував під ритмічну мелодію й звучав без акценту. Публіка, своєю чергою, нагородила шоумена оплесками та квітами.

Максим Галкін заспівав український хіт Степана Гіги "Цей сон"

Як відомо, Галкін раніше вже заявляв, що займається вивченням української мови з викладачем з України. Врешті, українці помітили неабиякі успіхи знаменитості й написали про це у Мережі. Водночас росіяни просто не можуть вгамуватися від побаченого та різко розкритикували Максима за його проукраїнську позицію.

Тобто якийсь росіянин спокійно вивчив українську мову, а деяким українцям "тяжело"

Ти дивись, як єврей швидко став українцем

І зміг вивчити українську, і не поламався язик

Якщо потрібні гроші, то й китайською заспіває

Нагадаємо, нещодавно дружина Максима Галкіна, співачка Алла Пугачова майстерно поставила хейтерів її зовнішності на місце. Виконавиця опублікувала фото без макіяжу й з іронією прокоментувала їх.