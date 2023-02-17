Максим Галкін зі сцени побажав Україні бути цілою та незалежною і зізнався, як на нього вплинуло президентство Зеленського

Російський гуморист Максим Галкін під час одного зі своїх нещодавніх концертів просто зі сцени побажав Україні бути цілою та незалежною.

Шоумен наголосив, що він цього бажає нашій країні від чистого серця, тому на початку повномасштабного вторгнення рф до України виступив проти кривавої політики путіна.

"Вони рахують, що я отримував кошти за свою антивоєнну позицію. Тобто те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою, незалежною, – це лише за гроші таке можна бажати. Тобто те, що я цього від серця хочу, їм в голову не приходить, уявляєте. Ну така збочена логіка. Ну дай бог їм всім здоров'я. Ну не всім, ну, майже всім", - сказав Галкін.

Окрім того, у жартівливій формі гуморист описав, чому на нього почали криво дивитися у росії після того, як в Україні Володимира Зеленського обрали президентом:

"Здавалося б. Я, як і багато хто виступив проти війни, це нормальний стан. Чого вони до мене так прикопалися? А я вам скажу. Вони до мене давно прикопалися. Щойно Зеленський став президентом, вони стали на мене зовсім інакше дивитися. Я вам клянуся. Я це відчував. Типу: "Ти, що с*ка, теж зібрався?". Ось просто так", - розповів артист.

Та як наголосив Галкін, про політику він ніколи не думав, однак йому ніхто не вірив: "Я нікуди не збирався. І чим більше я говорив, що мені це нафіг не потрібно, тим більше вони мене підозрювали", - поділився гуморист.

Нагадаємо, раніше на своєму концерті Максим Галкін висміяв російських пропагандистів і ту нісенітницю, яку вони розповідають по ТБ.

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