Максим Галкін зізнався, що вивчає українську мову і хто з України йому в цьому допомагає

Шоумен також продемонстрував результати свого навчання, заспівавши хіт "Цей сон".

Російський гуморист Максим Галкін приємно потішив українців, зізнавшись, що вивчає українську мову.

Про це шоумен розповів на одному зі своїх концертів, а глядачі зняли на відео та опублікували в TikTok. Зокрема, Максим Галкін знає українську, але хоче поглибити свої знання та володіти нею ще краще. Тож, наразі гуморист вивчає мову, а допомагає йому вчителька з України.

"Зараз хочу оновити, освіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з учителькою з України, з носійкою української мови", - сказав Галкін українською.

Максим Галкін заспівав хіт Степана Гіги і зізнався, як вивчає українську мову

Після цього гуморист також продемонстрував результати свого навчання. Зокрема, він на концерті заспівав хіт відомого співака Степана Гіги – "Цей сон". Звичайно ж, шоумен зробив це українською мовою.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін на рідкісному відео показав 11-річну доньку від співачки Алли Пугачової. На кадрах шоумен разом із Лізою мило співав.

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