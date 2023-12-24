Максим Галкін зворушив романтичним фото з Пугачовою з нагоди річниці їхнього шлюбу

Сьогодні, 24 грудня, шоумен Максим Галкін і співачка Алла Пугачова святкують 12-ту річницю шлюбу.

З нагоди свята Максим у своєму фотоблогу оприлюднив спільну світлину з коханою. На романтичному фото знаменитості перебувають у ресторані. У руках вони тримають келихи з червоним вином. Щиро усміхаючись подружжя закохано дивиться одне на одного.

"12 років законного щастя", - зворушив Галкін підписом під фото.

Максим Галкін і Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шанувальники у коментарях зазначили, що не вірять власним очам, адже пара після стількох років разом продовжує сяяти від кохання. І звісно, вони привітали зірок й побажали ще багато спільних років щастя.

Просто дивитися на те, які ж щасливі обоє людей… Настільки ж це важко для більшості!

В сенсі 12 років? Я думала, що років 20!

Щиро вітаю! Бажаю всього найкращого і міцного здоров'я! Ми вас любимо!

Вітаю! Просто будьте щасливі! Многая літа вам!

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, Максим Галкін – п'ятий чоловік Алли Борисівни. Вперше вони познайомилися ще 2001 року, а одружилися 2011 року. За час їхнього подружнього життя у них з'явилися діти від сурогатної матері – двійнята Гаррі та Ліза.

Нагадаємо, днями Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким також відсвяткувала 12-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірка поділилася ніжними родинними фото, де її коханий цілує округлий животик дружини.

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