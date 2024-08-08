Максим Галкін показав, як працює російська пропаганда та як йому мстяться за підтримку України

Російський комік Максим Галкін наочно показав, як працюють російські пропагандисти.

Так, шоумен не підтримує розв'язану Росією війну в Україні та критикує дії російської влади. Очевидно, в РФ не оцінили, що комік засудив загарбницьке вторгнення на українські землі, і мстяться йому.

Галкін показав, як працює російська пропаганда, яка його цькує. Зокрема, росіяни найняли ботів, які пишуть під дописами шоумена в'їдливі коментарі. Пропагандисти не забули згадати весілля українців, де виступав Галкін. Окрім того, вони заявляють, що концерти Галкіна нікому не потрібні і він за них нібито платить.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен показав, що так працює пропаганда. Задля цього наймають ботів, які з фейкових акаунтів пишуть ідентичні коментарі.

"Яскравий приклад ботів, коли два фейкові акаунти відпрацьовують одну й ту ж дурню", - зазначив гуморист.

Допис Максима Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно пропагандисти зачепили і співачку Аллу Пугачову. Вони заявили, що виконавиця нібито збирається дати концерт в РФ. У це втрутився Галкін, який дав чітко зрозуміти, що росіяни брешуть.

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