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МакSим після тяжкої хвороби поїхала до окупованого Криму

МакSим після тяжкої хвороби поїхала до окупованого Криму

МакSим / instagram.com/maksimartist

Артистці порадив це зробити її духівник.

Російська співачка МакSим відправилася в паломницьку поїздку до окупованого Криму.

Це розповів її духівник в ефірі телеканалу "Спас". Також чоловік зазначив, що саме він порадив співачці поїхати до Криму.

Щоправда, сама виконавиця не підтверджувала цю інформацію. Однак нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, яке було зроблене на півострові. На знімку, артиста позує на скелі.

МакSим в окупованому Криму / © instagram.com/maksimartist
МакSим в окупованому Криму / instagram.com/maksimartist

Зазначимо, виконавиця й раніше їздила до окупованого Криму. Вона виступала там та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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