МакSим розповіла про своє перше бажання одразу, як отямилася після коми

Приголомшені санітари готові були виконати будь яку примху зірки.

Російська співачка МакSим, яка днями самостійно відвела доньку до школи, розповіла про своє перше бажання після того, як отямилася після коми.

Зірка вперше дала інтерв'ю у програмі "Вечерний Ургант". Телеведучий зателефонував Марині Абросімовій, де вона поділилася, що санітари були приголомшені, що вона прокинулася та готові були виконати будь-яке її бажання.

Також читайте У Мережі з'явилося відео виписки МакSим на візку з лікарні

"Я сказала: "Будь ласка, роял-чізбургер, соус кисло-солодкий і колу без льоду", - поділилася зірка.

Також знаменитість розповіла про своє самопочуття.

"На мені все заживає просто як на собаці. І хочеться сказати величезне спасибі всім, хто за мене переживав, бо, напевно, завдяки вашим переживанням я зараз стою своїми власними ногами, при здоровому глузді, в розумі і при пам'яті", – додала артистка.

Нагадаємо, що у червні співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Водночас тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були уражені на більш ніж 80%.

Лише на початку серпня артистку виписали з лікарні після майже двох місяців коми. Також відомо, що через втрату м'язової маси виконавиці складно самотужки пересуватися, тому їй допомагає лікар.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання