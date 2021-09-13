МакSим вперше детально розповіла про свою хворобу: "В комі я бачила видіння"

У співачки двічі зупинялося серце.

Російська співачка МакSим, яка нещодавно випустила першу пісню після коми, поділилася моторошними подробицями своєї хвороби.

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Співачка вперше вирішила відверто розповісти про свою хворобу в інтерв'ю Ксенії Собчак. Марина стверджує, що практично не пам'ятає з чого все почалось. Зірка говорить, що в неї була надто підвищена температура. Вона займалася самолікуванням, але з кожним днем їй ставало лише гірше. Тому довелось викликати швидку.

"Наскільки мені розповідали, за мною не відразу приїхали. Якось так неохоче. Мене відправили в інфекційне відділення, але весь цей час я була з негативними аналізами", - поділилася зірка.

Вже в лікарні її попередили, що підключать до апарату ШВЛ. Як зізналась артистка, на той час вона взагалі не розуміла, що це таке.

"Мене ввели в штучну кому, щоб підключити до апарату, а потім, як з'ясовувалося, мій організм не міг з неї вийти. Утворилися тромби й той кисень, який повинен був надходити в легені, не міг туди потрапити. Тоді було прийнято рішення підключити мене до апарату ЕКМО. Рішення за мене приймала моя мама - лікарі говорили, що у мене буквально залишалися лічені хвилини", - поділилася моторошними подробицями Марина.

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Зірка розповіла, що в неї була кровотеча та септичний шок. Лікарям кожного дня доводилося змінювати стратегію лікування.

"Нічого не виходило, міняли антибіотики - і нічого", - додала виконавиця.

До слова, артистка дійсно була на грані життя та смерті. Як виявилося, в неї двічі зупинялося серце. Марина майже два місяці перебувала в комі. І, як зізналася зірка, весь цей час вона бачила різні видіння та ніби перебувала в іншій реальності.

"Я чула голос свого духівника. Я в нього запитувала, чи я помираю. Батюшка сказав, що дорога нам туди поки зачинена, і я стала спускатися вниз в якійсь кабіні, а там виявилася зима. Там люди обливалися і стали обливати мене, але мені було зовсім не холодно", - пригадала Марина.

Нагадаємо, що у червні співачку МакSим госпіталізували з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Водночас тести на COVID-19 були негативними. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Її легені були уражені на більш ніж 80%.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. У 2017 році російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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